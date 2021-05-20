МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Команда ученых из Редингского университета рассказала, что с лунной миссией, в рамках которой на естественном спутнике Земли должна быть построена научная база, следовало бы поторопиться. Об этом сообщает Ridus.ru.

Астрономы считают, что необходимо принимать во внимание периоды солнечного цикла, чтобы правильно спланировать прибытие астронавтов на Луну. Дело в том, что в течение 11-летнего цикла возникают сильные всплески солнечной активности, которые могут навредить человеку.

Новый солнечный цикл начался совсем недавно — осенью 2020 года. Согласно прогнозам ученых, максимума своей активности Солнце достигнет в июле 2025 года. SpaceX запустит на Луну спутник, финансируемый криптовалютой Dogecoin

Несмотря на то, что научное сообщество все еще спорит, происходят крупные солнечные бури случайно или же есть какая-то закономерность, есть много работ, в которых специалисты просчитывают эту вероятность.

В рамках своего нового исследования ученые создали сразу две модели: в первой экстремальные погодные условия происходят случайным образом, а во второй все зависит от пика солнечной активности. Они сделали анализ предыдущих крупных бурь на Солнце и пришли к выводу, что в 99% случаев они происходили в период самого пика солнечной активности. Кроме того, анализ показал, что вероятность аномальных космических погодных условий выше в начале четных солнечных циклов и в конце нечетных.

"Если полагаться на эти данные, вероятно, Солнце будет более стабильно в первой половине этого десятилетия, чем во второй. Это особенно стоит учитывать космическим агентствам, которые планируют миссию на Луну. Если вы хотите защитить здоровье астронавтов, стоит внимательно отнестись к анализу погоды в космосе", — подчеркнули авторы работы. Илон Маск рассказал о миссии смертников на Марс

В прошлом астронавты едва избежали такой проблемы. Между полетами "Аполлона-16" и "Аполлона-17" на Луну в 1972 году произошла крупная солнечная буря. Воздействие было настолько сильным, что могло убить астронавтов, находящихся в космосе.