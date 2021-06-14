МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Контакт с инопланетянами может привести к "концу всей жизни на Земле", и люди должны прекратить попытки установить общение с инопланетянами. Об этом предупреждают предупреждают многие западные физики и астрономы. Правда, их оппоненты считают, что контакт с инопланетянами станет ключом к будущей устойчивости нашей планеты с помощью внеземных технологий. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на статью физика и научного автора Марка Бьюкенена в Washington Post. Миру предсказывают "кофейный кризис" из-за глобального потепления

Последний начинает свою статью с упоминания видеокадров, опубликованных Министерством обороны США в апреле 2020 года, в одном из которых показано, как самолет американских ВМС сталкивается с "неопознанными воздушными явлениями", включая объекты, летящие и движущиеся со скоростью и в направлениях, которые невозможны для полета созданных человеком аппаратов.

Всего за год до этого утечка съемок Пентагона показала неопознанный летающий объект, парящий над Сан-Диего, что вызвало предположения, что, возможно, "близкие контакты третьей степени" не так уж и далеки.

Но, согласно группе астрономов, цитируемой в статье Бьюкенена, мы не должны предполагать, что эти возможные инопланетяне прибывают на Землю с миром.

"Скорее всего, мы все должны быть благодарны за то, что у нас еще нет никаких доказательств контакта с инопланетными цивилизациями, — пишет Марк Бьюкенен. — Попытки связаться с инопланетянами, если они существуют, могут быть чрезвычайно опасны для нас".

Астроном, занимающийся поиском внеземного разума Джо Герц, согласился с мнением Бьюкенена, отметив, что все наши попытки общения с инопланетянами могут в конечном итоге сделаться безрассудной угрозой всему человечеству и должны быть абсолютно запрещены с уголовными последствиями на национальном уровне или через Международный суд в Гааге.

Бьюкенен сравнил возможную встречу с инопланетянами с прибытием Христофора Колумба в Северную Америку, когда более древняя цивилизация оказалась уязвимой перед лицом более технологически продвинутых европейцев. Ученые назвали точную дату апокалипсиса на Земле

Учитывая относительно молодой возраст нашей галактики, автор считает, что земляне, несомненно, оказались бы более примитивной цивилизацией перед лицом жителей галактик и планет на миллионы лет старше нас.

Но астрономы и ученые, принадлежащие к другой школе, считают, что контакт с инопланетянами, напротив, может принести пользу человечеству хотя бы за счет использования инопланетных технологий, которые, в свою очередь, могут повысить устойчивость нашей планеты.

В частности, Дуглас Вакоч, американский астробиолог, исследователь внеземного разума, психолог и президент METI International, является одним из тех астрономов, которые не только верят в контакт с инопланетянами, но и активно занимаются соответствующими поисками. В качестве президента METI International Вакоч руководит некоммерческой исследовательской организацией, которая занимается передачей сигналов внеземным цивилизациям.

Игнорируя свои обязанности членов потенциально галактического соседства, жители Земли рискуют "упустить лидерство, которое могло бы повысить устойчивость нашей собственной цивилизации", — уверен Вакоч.