МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. В ближайшие несколько дней к Земле максимально приблизится "потенциально опасный" астероид, размер которого более чем в два раза превышает Статую свободы. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на Лабораторию реактивного движения НАСА (NASA Jet Propulsion Laboratory). Россиян предупредили, как врачи и фармацевты навязывают дорогие лекарства

отмечается, что космический объект с обозначением 441987 (2010 NY65) длиной 187 метров движется со скоростью 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час.

По расчетам, максимальной точки астероид достигнет 25 июня, в этот день он будет находиться на расстоянии, в 15 раз превышающем дистанцию от Земли до Луны. Этот показатель позволяет включить объект в список представляющих потенциальную угрозу, однако астрофизики предупредили, что он вряд ли врежется в нашу планету в этот раз, хотя это может произойти через несколько столетий.

441987 (2010 NY65) был открыт в 2010 году и уже несколько раз подходил к Земле на близкое расстояние. Следующее сближение ожидается в 2022 году.

Этот астероид представляет особый интерес для ученых, поскольку дает возможность детально исследовать так называемый "эффект Ярковского" — это сила, которая может сбить космический объект с курса, она возникает, когда порода нагревается под воздействием прямых солнечных лучей и остывает, высвобождая радиацию с поверхности.