МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Данные о генетическом коде первого варианта коронавируса, который в декабре 2019 года начал распространяться в китайском городе Ухань, были изъяты из американских баз, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Индия сообщила о первой смерти заболевшего штаммом COVID "дельта плюс"

Речь идет об информации о генетических последовательностях нового на тот момент коронавируса. Данные поступили в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 года из Уханя. Они были переданы китайскими властями.

Но, отмечает агентство, спустя три месяца исследователи из КНР отозвали эти сведения. Они обосновали отзыв тем, что эта информация о генетической последовательности была обновлена: чтобы не было расхождения в данных, их нужно заменить.

В результате первоначальные данные о SARS-CoV-2 были изъяты из баз данных США. Ученый рассказал, сколько будет длиться борьба с коронавирусом

Источники Bloomberg отмечают: уже сам факт изъятия исходных данных по запросу со стороны Китая вызывает озабоченность. До сих пор идут обсуждения происхождения коронавируса, в том числе все еще не сняли с повестки версию об утечке из вирусологической лаборатории Уханя.

В американском Национальном институте здравоохранения отметили, что такая процедура изъятия данных является нормальной практикой. "Предоставившие результаты исследователи имеют право на свою информацию и могут потребовать ее изъятия", — отметили в институте и добавили, что не могут выдвигать никаких предположений об отличных от официальных мотивах китайских ученых.