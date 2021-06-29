МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские химики создали новую разновидность биоразлагаемого пластика. Он создается из растительного сырья, пишет РИА Новости. Крупнейший банк Германии заплатит виноделам миллионы евро

Производство товаров повседневного спроса — пленку, пакеты, контейнеры и так далее — по новой рецептуре даст возможность сделать их более экологичными и безвредными для окружающей среды.

Авторы технологии — ученые Вятского государственного университета и специалисты Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН.

Результаты исследований опубликованы в журнале Polymers.

В основе рецептуры лежат растительные компоненты и полимолочная кислота. Полимер вырабатывается из молочной кислоты.

Биоразлагаемый пластик уже активно используется в производстве, но внедрить его в широкое применение ограничено или высокой ценой, или отсутствием нужных характеристик у выпускаемых товаров.

Ученые отмечают, что не всегда все нужные компоненты "уживаются" в одном рецепте. Эту проблему совмещения разнородных полимеров специалисты и решали, вводя в рецептуру специальную добавку, рассказал доцент кафедры химии и технологии переработки полимеров ВятГУ Андрей Бурков.