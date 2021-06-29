2021-06-29T10:11:51+03:00
2021-06-29T10:11:51+03:00
2021-06-29T10:11:51+03:00
2021
https://1prime.ru/sience/20210629/834059204.html
Ученые разработали биоразлагаемый пластик нового поколения
Наука
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские химики создали новую разновидность биоразлагаемого пластика. Он создается из растительного сырья, пишет РИА Новости. Производство товаров повседневного спроса — пленку,... ПРАЙМ, 29.06.2021
новости, технологии, наука, бизнес
https://1prime.ru/images/83262/07/832620755.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83262/07/832620755.jpg
https://1prime.ru/images/83262/07/832620754.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83262/07/832620754.jpg
https://1prime.ru/images/83262/07/832620753.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83262/07/832620753.jpg
https://1prime.ru/banks/20210629/834058716.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские химики создали новую разновидность биоразлагаемого пластика. Он создается из растительного сырья, пишет РИА Новости.
Производство товаров повседневного спроса — пленку, пакеты, контейнеры и так далее — по новой рецептуре даст возможность сделать их более экологичными и безвредными для окружающей среды.
Авторы технологии — ученые Вятского государственного университета и специалисты Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН.
Результаты исследований опубликованы в журнале Polymers.
В основе рецептуры лежат растительные компоненты и полимолочная кислота. Полимер вырабатывается из молочной кислоты.
Биоразлагаемый пластик уже активно используется в производстве, но внедрить его в широкое применение ограничено или высокой ценой, или отсутствием нужных характеристик у выпускаемых товаров.
Ученые отмечают, что не всегда все нужные компоненты "уживаются" в одном рецепте. Эту проблему совмещения разнородных полимеров специалисты и решали, вводя в рецептуру специальную добавку, рассказал доцент кафедры химии и технологии переработки полимеров ВятГУ Андрей Бурков.