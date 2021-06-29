МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Врачи клинической больницы в бразильском городе Порту-Алегри сообщили об особенностях лямбда-штамма коронавируса. Работа специалистов опубликована на портале препринтов medRxiv, пока статья не прошла рецензирование.

Этот вариант SARS-CoV-2 впервые выявили в Перу в августе 2020 года. После этого его обнаружили еще в 26 странах, в том числе — в Европе и США. А вот первый случай заражения этим штаммом в Бразилии выявили только в феврале этого года.

Врачи подробно изучили историю инфицирования лямбда-штаммом в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Пациент — молодой человек, у которого по возвращении из Аргентины были выявлены симптомы респираторного заболевания. Через два дня он был госпитализирован в местную больницу, результаты ПЦР-теста оказались положительными.

Медики в своей статье отмечают, что было проведено полногеномное секвенирование образца. В результате установлено: для варианта С.37 (лямбда) характерна делеция Δ3675-3677 в гене ORF1a. Это одна из частей генома SARS-CoV-2, с которой начинается вся активность вируса внутри клетки. Оказалось, эта делеция приводит к выпадению трех аминокислот, сам ген в то же время кодирует спайковый белок вируса.

Аналогичную особенность находили в альфа-штамме (британский), бета- (ЮАР) и гамма- (бразильский).

Лямбда-штамм, помимо обнаруженных в других вариантах коронавируса 19 изменений генома, содержал еще одну новую делецию — Δ246-252, а также множественные несинонимичные мутации в гене, который кодирует S-белок.

При этом ранее одну из них (F490S) специалисты связывали со сниженной восприимчивостью к антителам.