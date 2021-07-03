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Мишустин подписал распоряжение о назначении Анисимова ректором ВШЭ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никиты Анисимова новым ректором Высшей школы экономики, сообщается на сайте кабмина. В четверг стало... ПРАЙМ, 03.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никиты Анисимова новым ректором Высшей школы экономики, сообщается на сайте кабмина.
В четверг стало известно, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ и стал новым научным руководителем вуза. В пятницу глава Минобрануки РФ Валерий Фальков объявил, что и.о. ректора Вышки назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.
"Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.