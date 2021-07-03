МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никиты Анисимова новым ректором Высшей школы экономики, сообщается на сайте кабмина. Министры ОПЕК+ не смогли договориться по будущему сделки

В четверг стало известно, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ и стал новым научным руководителем вуза. В пятницу глава Минобрануки РФ Валерий Фальков объявил, что и.о. ректора Вышки назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

"Новым ректором Высшей школы экономики стал Никита Анисимов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.