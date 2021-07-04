МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российские разработчики создали наномембрану, которая способна убивать микрорганизмы и опасные для человека вирусы. В том числе — COVID-19, пишет газета "Известия". Hyundai объявила цены на Creta нового поколения для рынка России

Эту технологию собираются использовать в фильтрах очистителей воздуха и в кондиционерах.

Специалисты из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий сообщили изданию, что новая мембрана накаляется до 300-400 градусов по Цельсию благодаря электрическому току. Из-за этого воздух, который проходит через устройство, очищается и обеззараживается.

Профессор МИФИ Валерий Загайнов отметил, что мембрану в ближайшем будущем смогут встраивать в кондиционеры.

"Нагрев мембраны до 100-150 градусов мгновенно убьет и вирусы, и микроорганизмы. В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому у нашего изобретения пока нет аналогов", — рассказал один из авторов проекта, специалист в области синтеза, исследования механизмов роста и применения наноматериалов, профессор Сколтеха Альберт Насибулин.

В свою очередь вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн отметил, что в помещениях с кондиционером (например, в самолетах) инфекции распространяются быстрее, чем при его отсутствии. Фильтр в виде мембраны смог бы остановить распространение вируса, думает ученый.

"Я думаю, такое изобретение было бы хорошо использовать в больничных палатах, где может быть много частиц вируса, а также в операционных", — подытожил он.