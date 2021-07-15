МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Фирма Virgin Galactic с успехом завершила первый испытательный полет корабля Unity и разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос, пишет РИА Новости. В ЕС предложили реформировать систему налогообложения топлива

"Победитель получит два места, одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель", — сказано в заявлении на сайте платформы для сбора средств Omaze. На ней пройдет розыгрыш совместно с Virgin Galactic, отметило агентство.

Заявки на участие в розыгрыше можно подать до 1 сентября. Имя победителя будет определено 29 сентября. Москва и Минск завершили работу над союзной программамой по налогам

Участие в розыгрыше бесплатное. Если участник хочет повысить шанс выигрыша, ему придется внести определенную плату.

Собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается "расширением доступа к космосу".



