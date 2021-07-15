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Virgin Galactic разыгрывает 2 билета на коммерческий рейс в космос
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Фирма Virgin Galactic с успехом завершила первый испытательный полет корабля Unity и разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос, пишет РИА Новости. "Победитель получит... ПРАЙМ, 15.07.2021
космос, virgin galactic, новости, технологии, наука
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Фирма Virgin Galactic с успехом завершила первый испытательный полет корабля Unity и разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос, пишет РИА Новости.
"Победитель получит два места, одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель", — сказано в заявлении на сайте платформы для сбора средств Omaze. На ней пройдет розыгрыш совместно с Virgin Galactic, отметило агентство.
Заявки на участие в розыгрыше можно подать до 1 сентября. Имя победителя будет определено 29 сентября.
Участие в розыгрыше бесплатное. Если участник хочет повысить шанс выигрыша, ему придется внести определенную плату.
Собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается "расширением доступа к космосу".