МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В научном журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования по осложнениям у пациентов с COVID-19. В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID

В исследовании приняли участие более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Задача исследования — описать основные осложнения, возникающие у больных этим заболеванием.

Итак, стало известно, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — за время госпитализации развилось одно или несколько осложнений.

Больше страдали мужчины и люди старше 60 лет, однако осложнения и плохие функциональные результаты считаются обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.

Наиболее частые осложнения:

почечные,



сложные респираторные,

системные нарушения,



сердечно-сосудистые,



неврологические,



желудочно-кишечные,

печеночные.



"Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие. У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия.", — цитируются в в пресс-релизе издания слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон (Ewen Harrison) из Эдинбургского университета.