Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В научном журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования по осложнениям у пациентов с COVID-19.
В исследовании приняли участие более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Задача исследования — описать основные осложнения, возникающие у больных этим заболеванием.
Итак, стало известно, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — за время госпитализации развилось одно или несколько осложнений.
Больше страдали мужчины и люди старше 60 лет, однако осложнения и плохие функциональные результаты считаются обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.
Наиболее частые осложнения:
- почечные,
- сложные респираторные,
- системные нарушения,
- сердечно-сосудистые,
- неврологические,
- желудочно-кишечные,
- печеночные.
"Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие. У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия.", — цитируются в в пресс-релизе издания слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон (Ewen Harrison) из Эдинбургского университета.
https://1prime.ru/sience/20210716/834217603.html