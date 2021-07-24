МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Американские ученые открыли новый способ, который позволит врачам прогнозировать степень тяжести течения коронавирусной инфекции у пациентов по анализам из носоглотки.Такое исследование медиков опубликовано журналом Cell. Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID

Специалисты Бостонской детской больницы вместе со специалистами из Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с COVID.

Эксперты пришли к выводу, что анализы из носоглотки пациентов эффективнее исследований образцов крови.

Ученые в своем исследовании выяснили, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при заражении SARS-CoV-2.

В частности, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести заболевания в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию. Особенно те, которые были стимулированы интерфероном I типа.

У пациентов с тяжелым течением болезни противовирусные реакции — напротив — были притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В мазках таких пациентов было установлено превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции.

Как рассказал один из авторов исследования Хосе Ордоваса-Монтаньеса, ослабленная реакция на интерферон, который в свою очередь помогает регулировать активность иммунной системы, делает пациентов более восприимчивыми и к коронавирусам, и к другим инфекциям.

Сейчас ученые намерены выяснить причину такой реакции. Также предстоит понять, можно ли ее усилить за счет назальных спреев или капель.