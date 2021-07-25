МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. За весь период распространения коронавируса в мире британский медицинский журнал The Lancet обладал эксклюзивный доступ к научным трудам, где подтверждалась передача патогена от человека к человеку, но издание скрывало их. На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

Как пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара, известная на момент начала пандемии COVID-19 издателям информация имела возможность остановить рост числа заражений. Это бы привело к спасению жизни миллионов людей.

Но, считает Фаррар, редакторы The Lancet не стали публиковать первые исследования китайских врачей, "когда каждая секунда была на счету". Авторы не прислушались к советам ведущих эпидемиологов мира.

Доказательства возможности распространения вируса бессимптомными носителями также не были выложены в открытый доступ, считает автор статьи.

"Мир должен был немедленно узнать об этом. Скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний", — отметил он.

Автор также отмечает, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, тогда были зафиксированы первые случаи заражения в городе Ухань.

Видимо, издание The Lancet находилось под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эти данные, подытожил эксперт.