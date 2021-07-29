МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российской системой дронопорт, способной вести непрерывный мониторинг местности с помощью беспилотников, заинтересовались иностранные заказчики, сообщил РИА Новости исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"Заказчики есть и их немало, поскольку подобные системы востребованы на рынке, причем не только на внутреннем, но и на зарубежном. Применение дронопортов будет активно развиваться, мы видим в этом направлении большой потенциал", — сказал Анцев.

Дронопорт, совместная разработка стартапа HIVE и "Радар ммс", представляет собой полностью автоматизированную станцию с беспилотником внутри. При выполнении заранее заложенного в летную программу беспилотника задания воздушное судно может взлететь с дронопорта, совершить на него посадку, а также зарядить аккумуляторные батареи при помощи специального устройства револьверного типа и продолжить полет, оставив прежние аккумуляторы заряжаться. Запас батарей на двух дронопортах позволяет беспилотнику летать между ними практически непрерывно.

Сейчас предприятие предлагает оснащение дронопортов легкими беспилотниками вертолетного типа массой до 30 килограммов. Такие машины могут в течение двух часов лететь с крейсерской скоростью 80-90 километров в час. Система из двух таких поочерёдно сменяющих друг друга беспилотников может обеспечить непрерывный мониторинг на расстоянии до 150 километров.

"Если мы говорим о дроне конвертопланного типа, то расстояние можно увеличить до 250-300 километров в этом весовом диапазоне. Вертолеты и конвертопланы большей массы могут выполнять полеты на большие расстояния, но и размер дронопорта для них будет увеличен. Все зависит от тех задач, которые перед нами будет ставить заказчик", — пояснил Анцев.

По его словам, такая система может без участия человека решать большое количество задач: мониторинг линий электропередачи, трубопроводов, дорожной обстановки, отдельных территорий и объектов с точки зрения безопасности, морских акваторий, ведение ледовой разведки. Кроме того, ее можно использовать для доставки и смены различных грузов без участия оператора. "Огромное количество задач могут решаться с применением дронопортов в области логистики. Это доставка медикаментов, денег, почты, различных посылок в разные регионы. Причём не только внутри городской черты, но, прежде всего, в труднодоступные места, где слабо развита дорожная сеть", — добавил Анцев.



