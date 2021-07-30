МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российские ученые обнаружили мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сколтеха. Врач предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"

Научные сотрудники Сколтеха совместно с петербуржскими научными и медицинскими учреждениями и экспертами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова изучили самый продолжительный известный случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом. Она болела 318 дней.

Авторы исследования отмечают, что коронавирус непрерывно мутирует. Надолго задерживаясь в организме, COVID способен накопить мутации, помогающие обходить иммунный ответ человека. Это делает пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции ковида.

Один из таких случаев был зафиксирован у инфицированной с поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы. Полногеномное секвенирование и филогенетический анализ показали, что все время болезни пациентка была заражена одним и тем же коронавирусом. Судя по всему, сама она инфекцию не распространила. Ученые объясняют: это подтверждается тем, что в глобальной базе данных GISAID для отслеживания случаев заражения SARS-CoV-2 не нашлось похожих образцов.

"Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", — говорится в сообщении Сколтеха.

Результаты, полученные специалистами, указывают на то, что уклонение от Т-клеток — недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.