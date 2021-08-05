МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Компания "ЭкзоАтлет" получила разрешения американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II и сможет выйти с ними на рынок США, сообщили в компании. Структура фонда "Сколково" подала иск к Сбербанку

Компания "ЭкзоАтлет" — резидент Фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) и портфельная компания Биофонда РВК.

"Сертификация подтверждает соответствие нормам и стандартам национального законодательства и открывает возможность для выхода продукции компании на американский рынок", — говорится в сообщении.

Потенциальный объем рынка экзореабилитации в США делает его одним из ключевых для "ЭкзоАтлета". Число ежегодных инсультов в США составляет более 795 тысяч и примерно в 4 раза превышает аналогичный показатель в России, уточнили в компании. Почти 18 тысяч американцев в год получают травматические повреждения спинного мозга, число ежегодных операций по эндопротезированию к 2030 году достигнет 4 миллионов, говорится в сообщении.

ExoAtlet II ранее уже прошел медицинскую сертификацию в Европе (CE Mark), Южной Корее (KFDA) и России (РУ), которые подтвердили, что продукт "отвечает высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды".

Следующим шагом компании на международном рынке станет выход первого в мире экзоскелета для реабилитации детей и подростков ExoAtlet Bambini. В 2021 году устройство получило регистрационное удостоверение в России и уже помогает детям с ДЦП научиться ровно и красиво ходить, а в дальнейшем стать самостоятельными и независимыми взрослыми членами общества.