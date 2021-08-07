МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Американские ученые пришли к выводу, что уровень содержания аминоспирта сфингозина может указывать на то, в какой форме пациент перенесет коронавирус. Когда у пациентов с COVID-19 есть риск тромбозов

Об этом говорится в статье специалистов из Медицинского университета Южной Каролины (США) в журнале Scientific Reports.

Специалисты проверили почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, в разной степени переболевших COVID-19.

В результате удалось установить, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями.

Низкий уровень сфингозина — наоборот — специалисты сочли серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни.

Также выяснилось, что у пациентов, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

Ученыхе пишут в своей статье, что с помощью данного липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни COVID-19.

Сейчас это исследование стоит дорого, его невозможно повсеместно проводить из-за сложного оборудования. Но, считают исследователи, разработка теста на основе иммуноферментного анализа — вроде тех, что сейчас используются для первичной диагностики ВИЧ, — могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.