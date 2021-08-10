МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. На планете растет глобальная температура, повышается уровень моря, постоянно наращиваются выбросы углекислого газа, предупреждают ученые в своем докладе Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC).

Часть из этих изменений необратимы в течение сотен тысяч лет.

Специалисты отмечают: более быстрое и интенсивное изменение климата фиксируется во всех регионах планеты и во всей климатической системе.

Большая часть изменений, наблюдаемые в климатической системе, включая атмосферу, океан, криосферу и биосферу, беспрецедентны. По мнению специалистов, за "тысячи, если не сотни тысяч лет", такого не было.

Некоторые из них, в первую очередь — продолжающееся повышение уровня моря — необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет

На то, чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов(включая углекислый) потребуется 20-30 лет.

При этом уровень моря продолжит повышаться. Природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.