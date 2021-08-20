МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Человекоподобные роботы, подобные тому, создание которых анонсировала компания Tesla, могут появиться в масс-маркете по доступным ценам на горизонте пяти-семи лет, такой прогноз озвучил РИА Новости исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Евгений Черешнев. Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида Tesla Bot

Компания Tesla Inc накануне анонсировала появление в 2022 году прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Робот будет использовать некоторые из устройств искусственного интеллекта (ИИ), которые уже применяются в автомобилях компании. Как сообщил глава Tesla Илон Маск, робот будет также полезен в быту: он сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие повседневные команды.

"Если говорить про ботов, я считаю, что в течение двух-трех лет вполне могут появиться человекоподобные роботы, которые будут использоваться в быту… Единственным препятствием для их массового распространения на первом этапе будет цена, но никаких технологических препон для развития этой ниши бизнеса нет. Если говорить о сроках появления доступных по цене ботов, то есть масс-маркета, — это горизонт пяти-семи лет", — сообщил Черешнев. В Китае представили прототип инновационного автомобиля-робота

Эксперт указал, что разработки в этой отрасли идут десятки лет, "Tesla не то, чтобы изобретает велосипед с нуля". По его словам, с точки зрения технологий искусственного интеллекта разница между роботом-гуманоидом и машиной Tesla минимальна.

"Отличается только внешняя форма, но, по сути, и шагающий робот, и машина – это всего лишь компьютеры, оснащенные определённым набором очень похожих сенсоров. ИИ может одинаково эффективно управлять разными типами манипуляторов: у машины — это колеса и подвеска, у бота — это механизированные руки и ноги", — пояснил он.

Вице-президент "Вымпелком" отметил, что в настоящее время не стоит вопрос о том, будут ли человека окружать человекоподобные роботы, помогающие в быту – скорее, когда и кто первым будет монетизировать и внедрять эти технологии. Кроме того, по его прогнозам, люди начнут массово применять беспилотные автомобили в течение трех-пяти лет.

"Все упирается не в техническую проблему, а в юридический аспект — когда страховые компании будут готовы брать новые для себя риски за поведение роботов на дорогах и в быту", — заключил он.