Глава НАСА заявил о желании долгого сотрудничества с Россией
Глава НАСА: США хотят продолжения партнерских отношений с Россией в отношении эксплуатации МКС
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. США рассчитывают на продолжение партнерских отношений с Россией в отношении эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы НАСА Билла Нельсона.
По словам Нельсона, у него нет сомнений в том, что срок функционирования МКС будет продлен до 2030 года, а сотрудничество с "Роскосмосом" будет продолжаться. "Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится", — сказал глава космического агентства.
В настоящее время срок работы МКС продлен до 2024 года, однако ведутся переговоры о продолжении эксплуатации станции до конца десятилетия.
Нельсон также рассказал о том, что хотел бы, чтобы Россия и США сотрудничали по Gateway — проекту Лунной орбитальной платформы-шлюза, предназначенной для исследования Луны, дальнего космоса и подготовки к долгому полету на Марс.
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