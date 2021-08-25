МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. США рассчитывают на продолжение партнерских отношений с Россией в отношении эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы НАСА Билла Нельсона. НАСА останавливает работы по лунному контракту с Маском из-за иска Безоса

По словам Нельсона, у него нет сомнений в том, что срок функционирования МКС будет продлен до 2030 года, а сотрудничество с "Роскосмосом" будет продолжаться. "Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится", — сказал глава космического агентства.

В настоящее время срок работы МКС продлен до 2024 года, однако ведутся переговоры о продолжении эксплуатации станции до конца десятилетия.

Нельсон также рассказал о том, что хотел бы, чтобы Россия и США сотрудничали по Gateway — проекту Лунной орбитальной платформы-шлюза, предназначенной для исследования Луны, дальнего космоса и подготовки к долгому полету на Марс.