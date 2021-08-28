МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Компания "Промобот" разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, новая машина также имеет гиперреалистичную кожу, позволяющую лучше воспроизводить человеческие эмоции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида Tesla Bot

"Компания "Промобот" начала продажи новой версии робота с человеческой внешностью — робота-компаньона Robo-C. Главным отличием новой модели являются подвижные руки, способные совершать движения в 12 степенях свободы", — сообщили в компании.

Уточняется, что в каждой руке у робота по восемь двигателей, он может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника, посылать воздушные поцелуи.

"Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального программного обеспечения, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне — можно попросить робота сделать жест, например, помахать рукой, и по команде инженера разработчика. В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать. Разработка заняла четыре месяца", — пояснил директор по развитию компании Олег Кивокурцев,

Он добавил, что "Промобот" уже приступил к созданию ног робота. Впервые человекоподобная машина с подвижными руками будет представлена публике в сентябре на международном форуме ВЭФ-2021. Эксперт назвал, когда человекоподобные роботы станут доступными

Разработчики указывают, что в производстве нового робота использованы последние достижения компании в области создания гиперреалистичной кожи. Благодаря ей машина еще лучше воспроизводит человеческие эмоции. "Обновленный Robo-C как и роботы предыдущей версии копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции", — уточнили в компании.

Разработки профинансированы Дальневосточным фондом высоких технологий и велись в R&D-подразделениях компании во Владивостоке и Перми.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.