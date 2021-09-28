МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на завершение строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщает пресс-служба кабмина. Путин призвал организовать международную экспедицию в Арктику

"Свыше 2,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы "Северный полюс". Деньги поступят в 2021–2022 годах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Добавляется, что финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.

Платформа будет самодвижущейся. Она сможет находиться не только на льду, но и на воде, что позволит возобновить длительные дрейфующие экспедиции, проведение которых было приостановлено в начале 2000-х годов из-за изменений климата.

"Общая длина платформы составит более 83 метров. Такие габариты позволят разместить на ней больше людей и оборудования, чем на традиционных дрейфующих станциях. Здесь будут проводиться научные исследования, которые важны для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Конструкцией платформы предусмотрена вертолетная площадка", — добавляется в сообщении.