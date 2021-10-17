МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Из американского сегмента Международной космической станции (МКС) в 2022 году планируется выполнить шесть выходов в открытый космос, указано в программе полета станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Россия в 2022 году отправит к МКС пять кораблей

Первые два выхода, согласно программе, запланированы на февраль. Первый выполнят американцы Томас Маршберн и Марк Ванде Хай, второй — Маршберн и американка Кайла Бэррон. По два выхода из американского сегмента МКС намечено выполнить в августе и ноябре.

Как сообщалось ранее, в 2022 году российские космонавты, согласно планам, могут осуществить девять выходов и в результате установить рекорд для МКС.