МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Республика Корея осуществит новую попытку успешно запустить спутник во время второго пуска ракеты-носителя собственной разработки в мае 2022 года, заявил в четверг президент страны Мун Чжэ Ин после неудачной попытки вывести на орбиту в четверг макета спутниковой нагрузки ракетой "Нури", сообщило агентство Рёнхап. Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель

"То, что не удалось сделать сегодня, будет дополнительно исследовано, и в будущем году в мае при второй пуске будет успешно завершено", — цитирует агентство слова президента.

Сконструированная южнокорейскими компаниями Ракета стартовала в 17.00 (11.00 МСК) со стартовой площадки "Наро". Предполагалась, что она выведет на орбиту тренировочный макет спутника массой 1,5 тонны. После получения доклада о полете, Мун Чжэ Ин заявил, что цель не была достигнута.