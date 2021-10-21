Южная Корея вновь попытается вывести спутник на орбиту в 2022 году
Президент Южной Кореи: страна предпримет новую попытку вывести спутник на орбиту в мае 2022 году
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Республика Корея осуществит новую попытку успешно запустить спутник во время второго пуска ракеты-носителя собственной разработки в мае 2022 года, заявил в четверг президент страны Мун Чжэ Ин после неудачной попытки вывести на орбиту в четверг макета спутниковой нагрузки ракетой "Нури", сообщило агентство Рёнхап.
"То, что не удалось сделать сегодня, будет дополнительно исследовано, и в будущем году в мае при второй пуске будет успешно завершено", — цитирует агентство слова президента.
Сконструированная южнокорейскими компаниями Ракета стартовала в 17.00 (11.00 МСК) со стартовой площадки "Наро". Предполагалась, что она выведет на орбиту тренировочный макет спутника массой 1,5 тонны. После получения доклада о полете, Мун Чжэ Ин заявил, что цель не была достигнута.
https://1prime.ru/sience/20211021/835006883.html
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