МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российские и израильские врачи порекомендовали онкобольным прививаться от COVID-19 в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay, сообщает РИА Новости. Врачи назвали средний срок протекания ковида

Глава онкологического отделения больницы им. Хаима Шибы Дэмиен Урбан и его коллега Ирина Живелюк «однозначно поддержали» директора Центра онкологии Сеченовского Университета профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса, говорится в пресс-релизе конференции.

В форуме приняли участие около тысячи специалистов из России, Израиля, Швеции, Австрии, Белоруссии, Турции и других стран.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн отметил, что из-за увеличения числа прививок против коронавируса не наблюдается роста количества онкологических заболеваний.