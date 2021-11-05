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Ученые нашли ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID
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Специалисты Оксфордского университета выявили ген, который, предположительно, почти в два раза увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, результаты исследования опубликованы в... ПРАЙМ, 05.11.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Специалисты Оксфордского университета выявили ген, который, предположительно, почти в два раза увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Genetics.
Ученые, проведя общегеномный анализ (GWAS), пришли к выводу, что хромосомная территория 3p21.31 связана с двукратным увеличением риска дыхательной недостаточности.
"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", — говорится в статье.
Ученые пришли к выводу, что этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.
Этим может объясняться более высокий уровень смертности в соответствующей популяции в Великобритании, отметили специалисты.
Ген LZTFL1, отмечают исследователи, нельзя рассматривать в качестве единственной причины дыхательных осложнений при COVID-19. Важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Например, у представителей афро-карибской расы этот ген встречается только в 2% случаев. Но они пострадали от пандемии не меньше других национальностей.