МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Специалисты Оксфордского университета выявили ген, который, предположительно, почти в два раза увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Genetics. Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России

Ученые, проведя общегеномный анализ (GWAS), пришли к выводу, что хромосомная территория 3p21.31 связана с двукратным увеличением риска дыхательной недостаточности.

"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", — говорится в статье.

Ученые пришли к выводу, что этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.

Этим может объясняться более высокий уровень смертности в соответствующей популяции в Великобритании, отметили специалисты.

Ген LZTFL1, отмечают исследователи, нельзя рассматривать в качестве единственной причины дыхательных осложнений при COVID-19. Важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Например, у представителей афро-карибской расы этот ген встречается только в 2% случаев. Но они пострадали от пандемии не меньше других национальностей.