МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В России разрабатывается лекарство для подавления размножения COVID-19, но результат будет позже, чем выйдет препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург назвал способ победы над COVID за несколько месяцев

Недавно он также рассказал, что в центр Гамалеи создается лекарство из антител для лечения заболевших COVID-19. Его клинические испытания препарата планируется начать в январе будущего года и завершить в течение трех-четырех месяцев.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", — заявил Гинцбург, отметив, что в центре работают и над такой серией лекарств.

"Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени", — сказал директор центра.