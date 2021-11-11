Правительство выделит 6,5 миллиарда рублей на космос
Правительство дополнительно выделит 6,5 миллиарда рублей на космическую сферу
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство выделяет дополнительно 6,5 миллиарда рублей на развитие космоса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.
"По поручению президента, правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области", — заявил Мишустин. Он также подчеркнул, что Россия всегда была партнером, который чётко следует всем соглашениям и на которого можно положиться.
https://1prime.ru/sience/20211111/835187638.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте