МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство выделяет дополнительно 6,5 миллиарда рублей на развитие космоса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

"По поручению президента, правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области", — заявил Мишустин. Он также подчеркнул, что Россия всегда была партнером, который чётко следует всем соглашениям и на которого можно положиться.