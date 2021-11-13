МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Запуск в 2022 году межпланетной станции "Луна-25" выведет Россию в лидеры "лунной гонки", заявил на совете РАН по космосу заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак. "Роскосмос" впервые представит за рубежом космический ядерный буксир

"Если эта миссия ("Луна-25") будет реализована, то мы здесь сможем вырваться вперед не только китайцев, но и других претендентов этой лунной гонки", — заявил сотрудники ИКИ РАН и уточнил, что в ближайшие несколько лет у Китая не появится аналогов аппарату "Луна-25".

"Луна-25" станет первой в истории современной России станцией, отправленной к Луне. Основная задача миссии состоит в отработке базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Станцию планируется запустить с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Предусмотрено, что примерно через десять суток после с момента старта "Луна-25" должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславский, резервный — к юго-западу от кратера Манцини.