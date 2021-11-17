МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Специалисты из Института экосистемных исследований Кэри выяснили, какие животные могут являться переносчиками коронавируса, результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые использовали метод машинного обучения, на его основе они построили трехмерные модели взаимодействия вируса с клетками 5,4 тысяч млекопитающих. У большинства позвоночных есть рецептор ACE2, именно его COVID-19 использует для проникновения в клетку.

Однако ранее не было известно, у каких животных этот рецептор способен вступать во взаимодействие с рецептор-связывающим доменом (RBD) шипа вируса SARS-CoV-2.

Метод машинного обучения дал специалистам возможность отобрать порядка 500 видов животных, которые способны переносить вирус и при этом регулярно контактируют с человеком. Это означает, что они могут заражаться сами и передавать вирус людям.

Специалисты отмечают в своей работе, что при таких переходах очень высок риск появления новых мутаций вируса. В частности, высокий риск заражения и передачи коронавируса ученые отметили у следующих видов:

большинство приматов,



некоторые непарнокопытные,

ленивцы,



норки,

муравьед,



панголины,

домашние кошки.



летучие мыши,



некоторые грызуны,



животные, являющиеся объектами охоты, например, пятнистый олень и азиатский буйвол.

Как отметили авторы исследования, варианты вируса, которые мутируют при межвидовых переходах, могут стать для человека более опасными, а для животных — наоборот. Возникшие в человеческой популяции мутации способны представлять угрозу для животных, которые были устойчивы к исходному штамму.