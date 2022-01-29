Вирусолог спрогнозировал срок достижения пика пятой волны COVID-19
Вирусолог Альтштейн: пик пятой волны COVID-19 в России можно достигнуть в начале февраля
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Пятая волна коронавируса может достичь своего пика в России в первой половине февраля, спрогнозировал в беседе с телеканалом РЕН-ТВ вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Он считает, что, если опираться на наблюдениям за ситуацией в разных странах, где происходит пандемия, пик наступит достаточно быстро. После этого рост заболеваемости пойдет на спад. Но темпы спада будут медленными, считает эксперт.
"Скорее всего, это будет длиться февраль-март. Дальше просто есть надежда на то, что все перейдет на очень маленькие цифры", — добавил вирусолог.
Он подчеркнул, что поведение граждан однозначно влияет на длительность пандемии коронавируса. Если граждане соблюдают эпидемиологические меры безопасности и вакцинируются, то она будет достаточно быстро купироваться, подытожил Альтштейн.
https://1prime.ru/sience/20220129/835929158.html
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