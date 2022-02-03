МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о намерении продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает CNN. После этого планируется, что отработавшая станция будет затоплена в Тихом океане, это намечено на январь 2031 года, переводит ИноСМИ. Bloomberg: Европе не найти замены российскому газу

Станция, скорее всего, будет затоплена в так называемой "Точке Немо" — это наиболее удалённое от суши место в Тихом океане. Как сообщил телеканал, данный район также известен как кладбище космических кораблей, он находится в 4828 километрах от восточного побережья Новой Зеландии и в 3218 километрах к северу от Антарктиды. Ближайший участок суши от океанского полюса недоступности находится на расстоянии 2688 километров.

По сведениям СМИ, с 1971 года основными космическими державами, в числе которых США, Россия, Япония и ряд европейских стран, в этом районе было сброшено более 263 единиц космического мусора.

Как следует из отчёта NASA, списание этого объекта намечено на январь 2031 года. В документе сказано, что МКС будет выполнять манёвры, которые обеспечат ей "безопасный вход в атмосферу".