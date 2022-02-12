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Роскосмос предупредил о приближении к Земле большого астероида
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Крупный астероид приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале. "Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза... ПРАЙМ, 12.02.2022
наука, технологии, новости, роскосмос, космос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Крупный астероид приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.
"Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни", — говорится в сообщении.
Астероид получил номер 138971 (2001 CB21).
Небесное тело приблизится к Земле на 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения, отмечает Роскосмос.