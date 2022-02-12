МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Крупный астероид приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

"Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни", — говорится в сообщении.

Астероид получил номер 138971 (2001 CB21).

Небесное тело приблизится к Земле на 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения, отмечает Роскосмос.