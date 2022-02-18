МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) перечислили наиболее опасные угрозы для человечества. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей. Эксперты назвали самую "грязную" страну Европы

Как объяснили эксперты, из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.

Что же касается шумового загрязнения, то оно, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.

Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.