2022-03-20T07:11:00+03:00
2022-03-20T07:12:32+03:00
2022-03-20T07:11:00+03:00
2022
https://1prime.ru/sience/20220320/836438923.html
Назальную вакцину проверяют против "омикрона"
Наука
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Назальную вакцину от COVID-19 проверяют против "омикрона" — она работает, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Да, в... ПРАЙМ, 20.03.2022
новости, общество , здоровье, наука, технологии, "омикрон"-штамм covid-19, россия, вакцина, александр гинцбург
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/42/835564236.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/42/835564236.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/42/835564235.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/42/835564235.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/42/835564223.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83556/42/835564223.jpg
https://1prime.ru/health/20220320/836438422.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Назальную вакцину от COVID-19 проверяют против "омикрона" — она работает, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает", — заявил директор НИЦ.