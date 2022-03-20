МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Назальную вакцину от COVID-19 проверяют против "омикрона" — она работает, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина

"Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает", — заявил директор НИЦ.