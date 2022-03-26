МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Пять ученых из США, Канады и Великобритании призвали продолжать работу с коллегами из России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на письмо ученых, опубликованное в авторитетном журнале Science. Сибирские ученые добились значительного успеха в импортозамещении

В письме говорится, что прекращение сотрудничества с российскими учеными негативно повлияет на мировое сообщество.

Ученые подчеркивают, что прекращение любого взаимодействия с российскими коллегами стало бы существенным препятствием для множества западных и глобальных интересов и ценностей.

Среди глобальных интересов называются "достижение быстрого прогресса в решении глобальных проблем, связанных с наукой и технологиями, поддержание неидеологических линий связи через национальные границы и противодействие идеологическим стереотипам и неизбирательным преследованиям".

Ранее итальянские ученые выразили сожаление и разочарование из-за рекомендаций министерства по делам университетов и исследований Италии о приостановке сотрудничества с российскими научными и академическими институтами.