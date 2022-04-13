МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 "Конвасэл" намечены на конец лета, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). В Минздраве прокомментировали свойства нового штамма COVID-19 ХЕ

Разработанная ФМБА вакцина "Конвасэл" была зарегистрирована Минздравом России 18 марта.

"В настоящее время разрабатывается план-проект третьей фазы клинических исследований вакцины "Конвасэл", само исследование предполагается начать в конце лета текущего года", — заявили в пресс-службе агентства.

При этом было отмечено, что в ходе третьей фазы исследований вакцина будет оцениваться на предмет безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности.

Наблюдение за добровольцами — участниками исследования будет вестись не менее полугода, сообщили в ФМБА.