МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американская администрация решила "лишить" российского лидера Владимира Путина "некоторых из его лучших новаторов", смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США, передает агентство Bloomberg. Об этом сообщает Lenta.ru. Западные ученые высказались о важности сотрудничества с Россией

По информации знакомых со стратегией источников агентства, с инициативой переманить российских ученых в США выступил Белый дом, включив соответствующее предложение в дополнительный запрос Конгрессу.

В частности, предлагается отменить требование, в соответствии с которым научные работники из России, которые подают заявление на получение рабочей визы, в настоящий момент должны иметь работодателя.

Отмечается, что в случае принятия закона, по упрощенной схеме попасть в Соединенные Штаты смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.

"Администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей", — рассказали источники Bloomberg.