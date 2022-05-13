МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Санкции против России в научной сфере грозят войной между Москвой и Западом, заявил в статье для National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл. Об этом сообщает Lenta.ru. Эксперт рассказал, повлияют ли санкции на строительство новых автотрасс

Рендалл утверждает, что отказ международных институтов от сотрудничества с российскими организациями, ограничение доступа российских ученых к мировым научным журналам и запрет на финансирование совместных с российскими исследователями научных работ нанесут значительный ущерб международной безопасности.

Научные контакты между Россией и Западом, по мнению эксперта, помогали сторонам оценивать возможности и намерения друг друга, а в связи с введенными ограничениями просчет становится все вероятнее.

"Это усугубит риск войны", — считает Рендалл.

Вместе с тем он считает, что антироссийские санкции в научной сфере нанесут ущерб и важнейшим климатическим исследованиям. В частности, особую значимость представляют собой работы российских ученых по проблеме потепления в Арктике.