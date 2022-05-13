МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Санкции против России в научной сфере грозят войной между Москвой и Западом, заявил в статье для National Interest специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл. Об этом сообщает Lenta.ru.
Рендалл утверждает, что отказ международных институтов от сотрудничества с российскими организациями, ограничение доступа российских ученых к мировым научным журналам и запрет на финансирование совместных с российскими исследователями научных работ нанесут значительный ущерб международной безопасности.
Научные контакты между Россией и Западом, по мнению эксперта, помогали сторонам оценивать возможности и намерения друг друга, а в связи с введенными ограничениями просчет становится все вероятнее.
"Это усугубит риск войны", — считает Рендалл.
Вместе с тем он считает, что антироссийские санкции в научной сфере нанесут ущерб и важнейшим климатическим исследованиям. В частности, особую значимость представляют собой работы российских ученых по проблеме потепления в Арктике.
https://1prime.ru/sience/20220513/836881430.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.