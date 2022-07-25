МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Минобрнауки предложило изменить порядок присуждения научных степеней и процедуру защиты диссертаций, сообщает "Коммерсант". Российские ученые создали дефектоскоп с уникальными свойствами

На текущий момент аспиранты и докторанты, планирующие защиту диссертаций, обязаны опубликовать определенное количество статей в научных журналах из так называемого "Перечня ВАК" (ВАК — Высшая аттестационная комиссия).

Вместе с тем соискатели могут публиковаться в изданиях, индексируемым международными базами данных Web of Science и Scopus, а также российским Russian Science Citation Index (RSCI).

Сейчас же Минобрнауки предлагает вместо перечисления конкретных баз и написать, что публиковаться можно будет лишь в рекомендованных ВАК.

По словам главы ВАК Владимира Филиппова, это решениестало следствием мартовского постановления правительства, которое ввело мораторий на требование наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. В тот момент правительство пыталось справиться с последствиями "научного бойкота". Теперь же ВАК определит новый список международных баз данных, в которых аспирантам и докторантам можно будет публиковаться для защиты диссертаций. Выбранные ВАК базы планируется приравнять к публикациям в журналах из "Перечня ВАК".