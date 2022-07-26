МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний приступов в четыре раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе Университета Иннополис. Российские ученые создали дефектоскоп с уникальными свойствами

"Нейробиологи из Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов и робототехники" на базе Университета Иннополис с помощью алгоритма машинного обучения разработали эффективный способ прогнозирования приступов эпилепсии", — говорится в сообщении.

Специалисты также отметили, что в основу нового метода предсказания приступов эпилепсии легли прошлые наработки учёных, а также алгоритм машинного обучения. В том числе усовершенствованный метод предсказания сократил количество ложных предсказаний приступов в 4 раза с помощью машинного обучения.

По словам профессора Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Владимира Максименко, уникальность разработанной системы заключается в принципе формирования обучающей выборки для нейросети. Он добавил, что для классификатора были поданы результаты нейронной активности, которые включали как корректные, так и ложные предсказания предыдущего алгоритма. На основе этого искусственный интеллект научился исправлять ошибки предыдущего алгоритма и стал более эффективным.

"Полученные во время этого исследования результаты — это шаг на нашем пути к созданию антиэпилептических систем для человека. В настоящий момент коллеги получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах", — отметил Максименко.