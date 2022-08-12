МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью РБК о создании новой вакцины "Спутник V" против трех новых видов "омикрона" — BA.1, BA.2 и BA.5. По словам Гинцбурга, он уже привился новой вакциной. СМИ: в России обнаружен новый штамм COVID-19 – гибрид "омикрона" и "дельты"



"Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания, — заявил Гинцбург. — Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев. Но за это время появится новый штамм".

При этом глава Центра Гамалеи отметил, что способность нейтрализовать "омикрон" BA.5 вакциной "Спутник V" снизилась в десять раз, но решить проблему оперативного внедрения разработанного препарата можно, лишь скорректировав действующие правила.



"Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц", — сказал Гинцбург.