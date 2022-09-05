МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На стыке IT и медицины сегодня находятся "фантастически прорывные" технологии, позволяющие врачам своевременно диагностировать заболевания, в том числе, на расстоянии, а также биоразработки, рассказал агентству "Прайм" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) советник президента "Меркатор холдинг" Александр Заверзаев.

"Биомедицина вообще развивается активно. В текущем году нашими учеными был представлен инновационный 3-D биопринтер, с технологией трехмерной биопечати органов тканей человеческого организма", — рассказал он.

Искусственный интеллект (ИИ) может применяться, в том числе, для диагностики выявления заболеваний, а уклон в сторону телемедицины активно способствует развитию так называемых персональных медицинских помощников. Речь идет о системах поддержки врачебных решений и системах сбора информации в едином окне с формированием цифровых двойников (аватаров) человека.

Отдельно стоит отметить технологии нейроинтерфесов, позволяющие улавливать мозговые волны и мысленно управлять различными устройствами, например, протезами.

Еще одно направление рынка — создание и разработка устройств (нательных, носимых) дистанционной диагностики заболеваний. Это позволяет сохранить здоровье населения и популяризует персонифицированную медицину.

Массовое внедрение такого рода технологий возможно при поддержке со стороны государства и должном медицинском регулировании.

"Данных собрано огромное количество: от первичной информации до исторических массивов. А как эти данные использовать, чтобы не навредить человеку и дать полную картину состояния его здоровья, покажет практика внедрения в различные отрасли рынка", — заключил Заверзаев.