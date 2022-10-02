Первая индийская станция "Мангальян", предназначенная для исследования Марса, завершила работу
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт — ПРАЙМ. Первая индийская автоматическая межпланетная станция "Мангальян", предназначенная для исследования Марса, вероятно, завершила работу спустя восемь лет после выхода на орбиту красной планеты, сообщает издание Times of India.
"Корабль индийской миссии на Марс, рассчитанный на шесть месяцев работы при запуске 5 ноября 2013 года, потерял связь с наземными станциями, положив конец своей жизни после восьми долгих лет", — пишет газета.
По данным издания, Индийская организация космических исследований (ISRO) пытается выяснить, в чем заключается причина потери связи со станцией: закончилось ли на космическом аппарате топливо и заряд батарей, или связь была потеряна из-за автоматического маневра при выходе из длительного затмения.
Times of India пишет, что многочисленные источники заявили, что вернуть космический аппарат на землю не представляется возможным. В частности, как отмечается, в конце сентября об этом сообщил директор спутникового центра ISRO, а сама организация, как пишет издание со ссылкой на одного из ее ученых, вскоре объявит об этом официально.
Первый индийский космический аппарат "Мангальян", отправленный в космос 5 ноября 2013 года, был успешно выведен на орбиту Марса 24 сентября 2014 года. Одной из главных его целей было изучение свойств атмосферы Марса, в том числе облаков, а также топографии и свойств поверхности планеты.
https://1prime.ru/sience/20221002/838330333.html