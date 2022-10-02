НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт — ПРАЙМ. Первая индийская автоматическая межпланетная станция "Мангальян", предназначенная для исследования Марса, вероятно, завершила работу спустя восемь лет после выхода на орбиту красной планеты, сообщает издание Times of India. В мире появилась новая космическая держава

"Корабль индийской миссии на Марс, рассчитанный на шесть месяцев работы при запуске 5 ноября 2013 года, потерял связь с наземными станциями, положив конец своей жизни после восьми долгих лет", — пишет газета.

По данным издания, Индийская организация космических исследований (ISRO) пытается выяснить, в чем заключается причина потери связи со станцией: закончилось ли на космическом аппарате топливо и заряд батарей, или связь была потеряна из-за автоматического маневра при выходе из длительного затмения.

Times of India пишет, что многочисленные источники заявили, что вернуть космический аппарат на землю не представляется возможным. В частности, как отмечается, в конце сентября об этом сообщил директор спутникового центра ISRO, а сама организация, как пишет издание со ссылкой на одного из ее ученых, вскоре объявит об этом официально.

Первый индийский космический аппарат "Мангальян", отправленный в космос 5 ноября 2013 года, был успешно выведен на орбиту Марса 24 сентября 2014 года. Одной из главных его целей было изучение свойств атмосферы Марса, в том числе облаков, а также топографии и свойств поверхности планеты.