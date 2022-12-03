СОЧИ, 3 дек — ПРАЙМ. Государственная поддержка сферы исследований и разработок позволила уже сформировать своего рода "оркестр" из различных научно-образовательных инициатив, позволяющий эффективно создавать новые технологии и продукты, необходимые для развития России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью студии общества "Знание" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи. Чернышенко ждет притока денег в экономику за счет искусственного интеллекта

"Мне больше нравится слово "оркестровка"… Очень многое зависит от дирижера, очень многое зависит и от композитора, который должен партитуру сдать в оркестр. Используя эти аналогии, можно сказать, что партитура (для научно-технологического сектора) написана в стратегии национальной безопасности, в стратегии нашей науки, оркестр собран", — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что развитие науки является общей работой разных структур.

По его словам, госпрограмма научно-технологического развития объединила "беспрецедентный" объем средств для того, чтобы их невозможно было использовать не по назначению. Он считает, что все это должно дать ту синергию, благодаря которой будут совместно развиваться образование, наука и высокотехнологичное предпринимательство.

Вопросы господдержки сферы исследований и разработок в России стали одной из основных тем, обсуждавшихся на конгрессе.

Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом России Владимиром Путиным.