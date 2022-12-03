Объем средств по жилищным сертификатам для молодых ученых вырос в 3,7 раза
Чернышенко: объем средств по жилищным сертификатам для молодых ученых вырос в 3,7 раза
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СОЧИ, 3 дек — ПРАЙМ. Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Для успешной работы ученого ему надо создать комфортную среду, отметил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи.
"Именно поэтому в этом году в 3,7 раза увеличился объем средств, который идет на жилищные сертификаты", — сказал Чернышенко. Благодаря этому молодым ученым не надо будет думать о жилищных проблемах, пояснил он.
Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы государственной поддержки молодых ученых в России стали одной из основных тем, обсуждавшихся на конгрессе.
https://1prime.ru/sience/20221203/839042940.html
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