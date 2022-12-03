СОЧИ, 3 дек — ПРАЙМ. Объем средств, выделяемых на программу жилищных сертификатов для молодых ученых, в нынешнем году вырос почти в 4 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В России собрали "оркестр" для развития науки, сообщил Чернышенко

Для успешной работы ученого ему надо создать комфортную среду, отметил Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи.

"Именно поэтому в этом году в 3,7 раза увеличился объем средств, который идет на жилищные сертификаты", — сказал Чернышенко. Благодаря этому молодым ученым не надо будет думать о жилищных проблемах, пояснил он.

Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы государственной поддержки молодых ученых в России стали одной из основных тем, обсуждавшихся на конгрессе.