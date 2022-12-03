СОЧИ, 3 дек — ПРАЙМ. Государству следует оказывать помощь в доведении разработок молодых ученых до рынка, это поможет им сконцентрироваться на исследованиях и не размывать свои силы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в субботу в интервью медиа-студии II конгресса молодых ученых в Сочи. Объем средств по жилищным сертификатам для молодых ученых вырос в 3,7 раза

"Именно их преданность науке с младых ногтей, посвящение себя самого целиком решению научной задаче — это очень важное, но не всегда достаточное качество для руководителя молодежной руководителя. Крайне важно, чтобы у него был технологический заказчик, тот, кто поставит задачу, оценит результат", — сказал он.

Он считает, что задача государства — обеспечить "бесшовность", эффективность перехода того или иного изобретения на более высокие уровни технологической готовности, потому что зачастую руководители лабораторий пытаются делать все сами. Поэтому надо помочь прототипировать разработку и помочь вывести ее на рынок, чтобы ученым оставалось заниматься только наукой, добавил Чернышенко.

Он также напомнил, что России предстоит создать 900 научных лабораторий, которые возглавляют молодые ученые до 30 лет. Чернышенко заявил, что общается с молодыми исследователями, это очень преданные своему делу люди.

Второй конгресс молодых ученых, проходящий 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, стал ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.