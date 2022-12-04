МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске новой программы грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку, сообщается в официальном телеграм-канале правительства. Чернышенко призвал помочь молодым ученым доводить разработки до рынка

"В первом конкурсе смогут принять участие авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от 1 до 5 млн рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей", — говорится в сообщении.

Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Для них предусмотрены гранты от 20 до 50 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2023 году составит 480 млн рублей.