Правительство запустило новые гранты для авторов научно-популярных программ
Правительство запустило новые гранты для поддержки авторов научно-популярных программ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске новой программы грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку, сообщается в официальном телеграм-канале правительства.
"В первом конкурсе смогут принять участие авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от 1 до 5 млн рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей", — говорится в сообщении.
Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Для них предусмотрены гранты от 20 до 50 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2023 году составит 480 млн рублей.
https://1prime.ru/sience/20221204/839046433.html
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