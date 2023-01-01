Климатолог предсказал рост числа опасных погодных явлений в России
Климатолог Кокорин: в 2023 году на территории России участятся экстремальные погодные явления
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В следующие десять лет, включая наступивший 2023 год, экстремальные погодные явления на территории России будут наблюдаться чаще, чем в предыдущие десять лет, предсказал в беседе с радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Отметив, что для каждого федерального округа характерны "те или иные опасные погодные явления", он дал прогноз, что на Северо-Западе страны участятся "штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков". А в Москве — в Центральном федеральном округе — будет меньше штормовых ветров, но "не исключены волны жары".
В целом же 2023 год, по словам Кокорина, "может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года". При этом он считает, что в следующие десять лет станет меньше морозных зим, чем в прошедшее десятилетие.
https://1prime.ru/sience/20230101/839373869.html
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