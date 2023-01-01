МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В следующие десять лет, включая наступивший 2023 год, экстремальные погодные явления на территории России будут наблюдаться чаще, чем в предыдущие десять лет, предсказал в беседе с радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Фьючерсы на газ в США упали до девятимесячного минимума на прогнозах погоды

Отметив, что для каждого федерального округа характерны "те или иные опасные погодные явления", он дал прогноз, что на Северо-Западе страны участятся "штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков". А в Москве — в Центральном федеральном округе — будет меньше штормовых ветров, но "не исключены волны жары".

В целом же 2023 год, по словам Кокорина, "может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года". При этом он считает, что в следующие десять лет станет меньше морозных зим, чем в прошедшее десятилетие.