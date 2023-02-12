МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Специалисты NASA помогают Роскосмосу в установлении причин инцидента в системе терморегулирования на грузовом корабле "Прогресс МС-21" на МКС, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы космического агентства США. Роскосмос хочет коммерциализировать компанию "ГЛОНАСС"

В агентстве сообщили: "Специалисты NASA помогают своим российским коллегам в выявлении причин утечки теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21". Специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции".

При этом отмечалось, что температура и давление на МКС находятся в норме. "Экипажу… ничего не угрожает — он продолжает выполнять работу на космической станции в обычном режиме", — заявили в космическом агентстве США.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил об утечке теплоносителя на грузовике "Прогресс МС-21".