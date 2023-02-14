МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия занимает лидирующую позицию в мире по применению беспилотников для решения задач дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в ближайшие годы их количество может вырасти в десятки раз, такое мнение РИА Новости выразил председатель правления, руководитель ГК "Геоскан" Алексей Семёнов. Эксперт оценил скорость внесения удобрений с помощью дронов

"В России решена задача импортозамещения в части задач, связанных с дистанционным зондированием Земли с помощью беспилотников — в стране работает более 2 тысяч беспилотных авиационных систем для ДЗЗ, причем более 95% из них — аппараты отечественной разработки и производства", — сказал Семёнов.

"По количеству используемых беспилотников, технологий и количеству решенных задач с их помощью наша страна к настоящему моменту занимает лидирующую позицию в мире. Ожидаем, что в ближайшие годы количество беспилотников, выполняющих в небе задачи для ДЗЗ, особенно при снятии сдерживающих рынок ограничений, вырастет в десятки раз", — отметил он.

По его словам, беспилотные летательные аппараты позволяют проводить инвентаризацию земель, собирать информацию для точного земледелия, выявлять утечки тепла, получать данные при геологоразведке, а также геопространственные данные для инвестиционных и туристических порталов.

Семёнов отметил, что среди крупных реализованных проектов по ДЗЗ с помощью беспилотников — инвентаризация земель Тульского региона (500 тысяч километров налета, 6 миллионов фотографий, проект НТИ), аэромагнитная съемка месторождения в Якутии (12 тысяч километров съемки) и создание детальных 3D-моделей и ортофотопланов более 100 крупных городов России.